Stadio Milan, Scaroni: “Priorità San Donato”. Il ‘nuovo’ San Siro ha un vantaggio

Il 13 settembre è andato in scena, presso Palazzo Marino di Milano, l'incontro tra Milan, Inter e Sala per San Siro e i progetti sullo stadio. Noi di 'PianetaMilan.it' avevano fatto delle verifiche dicendo, in esclusiva, come fosse improbabile che Milan e Inter, in futuro, restino a giocare a San Siro (LEGGI QUI). Oggi è arrivata la conferma dalle stesse parole del sindaco Sala al termine dell'incontro (QUI TUTTE LE PAROLE). Ieri le parole di Scaroni, presidente del Milan, che ha parlato ancora della situazione stadio a Milan TV (QUI TUTTE LE PAROLE).