Nuovo stadio Milan, avanti per San Donato: ma resta una forte perplessità

La Figc, come scrive 'Tuttosport' in edicola, assiste con interesse agli sviluppi della vicenda che riguarda una delle cinque città italiane destinate a essere sede delle partite degli Europei 2032, organizzati insieme alla Turchia. Milano è inserita nel dossier della candidatura italiana insieme a Roma, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Cagliari. Ne saranno scelte cinque: ovviamente il capoluogo lombardo dovrebbe essere nella lista. Ma al momento non è possibile dire con quale stadio . Le opzioni sul tavolo sono addirittura tre: San Donato (Milan), Rozzano (Inter) o San Siro ristrutturato con entrambii club in condivisione.

Milan, stadio a San Donato. Spunta un problema?

Per quanto riguarda il Milan, si legge, a San Donato ha fatto un altro passo avanti per il nuovo stadio: il Consiglio Comunale del centro alle porte di Milano ha approvato la delibera che avvia l’Accordo di programma davanti alla Regione. Restano forti perplessità sui parcheggi. Nello studio sul traffico, predisposto dai consulenti del club rossonero, vengono indicati come possibili spazi per le auto dei tifosi anche i parcheggi di Famagosta e Cascina Gobba, distanti circa 10 chilometri dallo stadio, da percorrere in navetta lungo strade intasate di veicoli nei giorni infrasettimanali. LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, la conferenza di Stefano Pioli alla vigilia