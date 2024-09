Stadio Milan, a San Donato proseguono i lavori: il punto

Continuano i dibattiti per lo stadio del Milan : tra la possibilità di restare in zona San Siro con un impianto insieme all'Inter, alle ultime novità per San Donato . Qui proseguono i lavori. Il punto.

Stadio Milan a San Donato: lavori che continuano. Ecco le ultime novità

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno-Milano, nel terreno di 300mila metri quadri a San Donato Milanese, sono iniziati i lavori per la posa di una parete metallica appoggiata su new jersey in cemento renderà la zona accessibile ai soli addetti ai lavori. Una fase che dovrebbe richiedere circa due mesi. Mentre la bonifica dovrebbe concludersi ad ottobre. Prosegue, si legge, l'accordo di programma per lo stadio. Ecco le parole di Massimiliano Mistretta, assessore ai Lavori Pubblici.