Stadio Milan, interviene anche il WWF: San Donato e il vincolo ambientale

Secondo quanto riportato da Il Cittadino, il WWF Sud Milano ha presentato ricorso al Tribunale civile di Milano e richiesto un accertamento tecnico preventivo per difendere il bosco e la zona umida dell’area San Francesco. Questo intervento segue, infatti, le azioni intraprese nel mese di giugno. Quando, in risposta alle notizie sull’imminente bonifica e messa in sicurezza dell’area per la realizzazione dello stadio del Milan, era stata avanzata una diffida.