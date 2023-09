Stadio Milan a San Donato: ecco le reazioni della politica locale

L'amministrazione comunale

Infine le parole dell'amministrazione comunale. Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato ha detto: "Sulla richiesta di variante per la realizzazione dello stadio del Milan ci avvarremo di consulenti qualificati, a cui affideremo degli incarichi nel breve termine, al fine di valutare tutti gli aspetti del progetto che riguardano la fattibilità, i parcheggi, la gestione del traffico e i singoli risvolti tecnici, dopodiché partirà una diffusa campagna di informazione rivolta ai cittadini. Una volta accertata la fattibilità dell'opera, valuteremo insieme agli abitanti di San Donato i pro e i contro dello stadio, individuando le eventuali criticità che richiedono delle soluzioni: per la campagna, che dovrà essere il più diffusa possibile, faremo leva anche sugli strumenti informatici con delle modalità che stiamo valutando". L'assessore ha annunciato che sta già per partire l'istruttoria per la quale il Comune si avvarrà di figure esperte, a spese del Milan.