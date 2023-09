Stadio Milan, nessun referendum. Le parole del sindaco di San Donato

Come riportato da Il Cittadino, è stata bocciata dal consiglio comunale di San Donato la proposta di un referendum per lo stadio del Milan

Il Milan continua con il suo progetto dello stadio a San Donato. Come riportato da Libero è stata bocciata dal consiglio comunale di San Donato Milanese la di indire un referendum consultivo in merito alla costruzione dell'impianto rossonero nell'area San Francesco. Un ostacolo in meno per il progetto di Cardinale e del club rossonero che possono procedere verso la costruzione del nuovo impianto da 70 milan posti.