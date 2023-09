Milan, Sportiello è un vice di lusso per Maignan: la porta è blindata

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, fa notare come Marco Sportiello non sia semplicemente un dodicesimo al Milan, ma un vice di lusso di Mike Maignan. Un sostituto che ha fatto dimenticare chi è venuto prima di lui, soprattutto Ciprian Tatarusanu. Il romeno, pur non avendo infilato errori su errori, non ha dato nemmeno la sicurezza che invece sembra infondere l'estremo difensore italiano.