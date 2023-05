Spezia-Milan, vittoria ad ogni costo. Parla Sheva. Mercato dinamico

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 13 maggio 2023. Oggi pomeriggio, infatti, il Diavolo di Stefano Pioli andrà in campo al 'Picco' di La Spezia per cercare una vittoria importante. Nel frattempo, ha parlato un grande ex rossonero alla 'Milano Football Week' e sono emersi numerosi 'rumors' di calciomercato sui rossoneri. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.