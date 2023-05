Quotidiani sportivi, le prime pagine odierne su Inter, Napoli e Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 13 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 13 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che, con un piede nella finale di Champions League a Istanbul, stasera (ore 20:45) ospiterà il Sassuolo a 'San Siro' con l'obiettivo di cogliere tre punti fondamentali in campionato. Nel mirino c'è il secondo posto in classifica. Prima, però, alle ore 18:00, giocherà il Milan sul campo dello Spezia. I rossoneri di Stefano Pioli, con tanti infortunati, non concederanno riposo a Theo Hernández, Sandro Tonali e Brahim Díaz. Mentre a Napoli, nel corso di una cena avvenuta ieri sera, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti hanno deciso di andare avanti insieme, alla Juventus c'è Dušan Vlahović alle prese con qualche tormento. Qualora i bianconeri fossero estromessi dalle coppe europee, potrebbe andare via. Sotto la testata, poi, le parole di Urbano Cairo (Presidente Torino) e Roberto Mancini (Commissario Tecnico Nazionale Italiana) alla prima giornata della 'Milano Football Week'.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 13 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incontro avvenuto ieri sera a cena tra Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli e Luciano Spalletti, tecnico che ha appena vinto lo Scudetto sulla panchina della compagine partenopea. Proposto un nuovo contratto, allungato di due anni, con garanzie tecniche ben precise, per l'allenatore Campione d'Italia. Spazio, poi, al commento di Lazio-Lecce, anticipo della 35^ giornata della Serie A 2022-2023 terminato 2-2 allo stadio 'Olimpico'. Sergej Milinković-Savić, al 95', ha salvato i biancocelesti da una sconfitta incredibile. Oggi in programma Spezia-Milan (ore 18:00) e Inter-Sassuolo (ore 20:45). Sia i rossoneri (per infortuni) sia i nerazzurri (per turnover) si presenteranno con molti cambi nelle formazioni iniziali e con la testa, inevitabilmente, al ritorno della semifinale di Champions League. Domani, infine, Bologna-Roma alle ore 18:00: in vista della semifinale di ritorno di Europa League a Leverkusen, il tecnico giallorosso José Mourinho stravolgerà totalmente il suo undici iniziale.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 13 maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, ancora furiosa per l'esito della semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia (1-1). Ai bianconeri, infatti, manca un calcio di rigore netto per un fallo su Adrien Rabiot. Si tratta dell'ennesimo torto arbitrale stagionale e nell'ambiente, tra i giocatori, filtra arrabbiatura e sindrome da accerchiamento. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Roberto Cravero, ex capitano del Torino e oggi opinionista televisivo, a 31 anni di distanza dalla finale di Coppa UEFA che i granata allora guidati dal compianto Emiliano Mondonico giocarono contro l'Ajax. Chiosa, poi, con la presentazione di Spezia-Milan delle ore 18:00 e Inter-Sassuolo delle ore 20:45. Con la finale di Champions League di Istanbul nei pensieri, trappole sulla via di rossoneri e nerazzurri.