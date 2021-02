Spezia-Milan 2-0, Romagnoli: “Partita sottovalutata” | Serie A News

Spezia-Milan 2-0: la verità di capitan Romagnoli

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, non ha usato giri di parole per commentare il k.o. contro lo Spezia. Il Diavolo, infatti, ha perso per 2-0 contro i liguri una partita nella quale sembra non essere mai stato in campo, né con la testa né con lo spirito.

“L’abbiamo un po’ sottovalutata – ha ammesso nel post partita Romagnoli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola -. Speriamo di dimenticarci di questa sconfitta. Ormai è andata, dobbiamo solo migliorare. È una partita storta, ce ne prendiamo tutte le responsabilità“.

Romagnoli ha concluso poi dicendo: “Non doveva succedere, ma è andata così. Ora ripartiamo”. Maldini, caccia ad un top player da 40 milioni! Vai alla news >>>