Spezia-Milan 2-0, la moviola: su Ibra non è rigore | Serie A News

Spezia-Milan 2-0: la moviola e la prestazione di Chiffi

Spezia-Milan 2-0, ieri sera al ‘Picco‘, diretta bene dall’arbitro Daniele Chiffi di Padova secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Il direttore di gara veneto ha rimediato un 6 in pagella anche perché, nelle uniche due situazioni potenzialmente al limite del match, ha deciso bene, aiutato anche dal V.A.R.. Ma andiamo con ordine.

Al 15′, Franck Kessié devia (fuori area) con le mani allungate un cross di Nahuel Estévez dalla destra. Chiffi non estrae il giallo, ed è un errore: questo perché l’ivoriano interferisce internazionalmente con una promettente azione d’attacco dello Spezia. I primi due cartellini gialli del match sono per i liguri: pesante, al 25′, quello di Simone Bastoni per fallo su Alexis Saelemaekers perché era diffidato.

Al 35′, scintille tra Kessié ed Estévez. Non c’è bisogno dell’ammonizione, però, poiché i due non vengono direttamente a contatto. Al 58′, lo Spezia protesta per l’ammonizione di Martin Erlić per un fallo su Zlatan Ibrahimović al limite dell’area di rigore bianconera. La trattenuta è reciproca, ma il croato (diffidato ed ammonito, anch’egli sarà squalificato) ha il demerito di averla iniziata.

Al 66′ l’ex Riccardo Saponara sguscia via a Diogo Dalot che lo stende, con il fantasista dello Spezia che cade in area di rigore. Chiffi, giustamente, fischia punizione dal limite dell’area (dalla quale scaturirà, tra l’altro, il raddoppio di Bastoni): il fallo è avvenuto fuori dall’area del Milan, così come evidenzierà, al V.A.R.., Paolo Silvio Mazzoleni. Il Video Assistant Referees interverrà, poi, un’altra volta in Spezia-Milan.

Al 79′, infatti, vistose proteste del Milan per una trattenuta ai danni di Ibrahimović, in area di rigore dello Spezia, in seguito ad un punizione calciata da Hakan Çalhanoğlu. La sensazione, secondo la 'rosea', è che non ci siano i margini per concedere il penalty. Chiffi ascolta il V.A.R. e poi lascia proseguire il gioco.