Slovan Bratislava-Milan, vittoria rossonera ma ancora troppi errori

Il Milan , ieri sera, ha vinto 2-3 in casa dello Slovan Bratislava . Nonostante la vittoria ed i 3 punti conquistati, però, la prestazione rossonera non è stata buona, in particolar modo la fase difensiva.

Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan sta andando bene in Champions League. Dopo due sconfitte contro Liverpool (1-3 a San Siro) e Bayer Leverkusen (1-0 in Germania), sono arrivate 3 vittorie importanti contro Club Brugge (3-1), Real Madrid (1-3) e ieri contro lo Slovan Bratislava. I rossoneri, in classifica, stanno andando bene, hanno ritrovato Rafael Leao ma, allo stesso tempo, commettono errori difensivi scandalosi.