Pedullà non si risparmia: “Milan imbarazzante. Fonseca non è capace”

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del Milan dopo la non convincente vittoria in Champions League con lo Slovan Bratislava: "Il Milan ha fatto delle cose imbarazzanti. Se dobbiamo far passare il cartello: 'Dovevi vincere e basta', allora noi non dobbiamo più analizzare le partite. Ma il gol che il Milan ha preso sull'1-0, quel contropiede su un'azione d'attacco, è una roba da scuola calcio. Cioè alla scuola calcio ti dicono: se fai quelle cose lì non devi più essere tesserato, evidentemente non hai un allenatore capace e non puoi fare la scuola calcio".