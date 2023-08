L’incredibile storia di Silvio Berlusconi Boahene: il motivo del suo nome

Milan, i primi passi nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi — Scappare dalla propria casa per cercare fortuna dall'altra parte del mondo è un'azione estremamente pericolosa e coraggiosa. Venire in Italia attraversando il Mediterraneo è diventato sempre più pericoloso e rimanere qua è ancora più difficile. Per questo motivo Anthony Boahene ha voluto dedicare all'ex presidente del Milan il nome della cosa più importante che possieda: suo figlio.

Ad oggi Silvio Berlusconi Boahene sta perseguendo i suoi due obiettivi principali: studiare per sentirsi parte di questa bellissima nazione e giocare a calcio. Ebbene si, il ghanese probabilmente non diventerà mai il patron dei rossoneri né il proprietario di Fininvest, ma certamente può provare a sfondare nel mondo dello sport. Infatti, dopo essere vissuto a Modena per diversi anni ora il ragazzo si è trasferito alla Virtus Castelfranco, squadra che milita in eccellenza. La Gazzetta di Modena ha provato a ricostruire i suoi primi passi nel mondo del calcio sino a questo momento ed in parte vi è riuscita.

Ad oggi il classe '05 ha già disputato la prima gara con la nuova divisa sostituendo nell'ultimo quarto d'ora di gioco il fratello di Giacomo Raspadori. Una sorta di gioco della sorte che farà in modo che in eccellenza giocheranno nella stessa squadra Berlusconi e Raspadori. La stessa ironia della sorte ha fatto in modo che Silvio Berlusconi tifasse per i rossoneri dell'ex Presidente del consiglio e, la sua speranza, è quella di indossare la maglia del Milan, la sua grande squadra del cuore.