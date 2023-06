Serie A, da oggi le trattative private per i diritti televisivi | News

Al via da oggi le trattative private per i diritti televisivi della Serie A. L'Assemblea di Lega è in programma il 3 luglio a Milano

Inizialmente in programma il 26 di giugno, come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' da oggi partono le trattative private per i diritti televisivi della Serie A. L'esito delle trattative sarà poi discusso nell'assemblea di Lega, in programma lunedì 3 luglio a Milano. Alle trattative prenderanno parte le emittenti che si sono presentate con un'offerta entro la scadenza, vale a dire DAZN e Sky oltre a Mediaset. Quest'ultima ente televisiva punta all'acquisto dei diritti per la gara del sabato sera.