Serie A – Ipotesi concreta di stop allenamenti fino a maggio

NEWS SERIE A – Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nelle prossime ore proporrà il divieto degli allenamenti per tutto il mese di aprile.

Dunque, non solo il calcio, ma tutti gli sport vedrebbero quasi completamente compromesse le loro stagioni. Infatti, con uno stop di questo genere, la ripresa dei campionati (non solo della Serie A) sarebbe ovviamente spostata ancora più in avanti. Con il blocco che si allungherà fino a tutto il prossimo mese, e mettendo in conto che ci vorranno almeno 15 giorni per tornare in campo dopo un mese e mezzo di inattività causato dal Coronavirus, potrebbe pure non bastare lo sconfinamento a luglio ipotizzato da Gabriele Gravina e che ha già ricevuto una risposta scettica da diversi club di Serie A.

In parole povere, portare a termine il campionato 2019/2020 diventa sempre più un’impresa molto complicata. QUESTE LE DICHIARAZIONI DI DEJAN SAVICEVIC SUL COVID_19 >>>

