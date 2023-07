Serie A, diritti tv: si attende per Coppa e Supercoppa. Nuovo scenario?

Ieri i club di Serie A, come riporta il Corriere della Sera, si sono riuniti in videoconferenza per esaminare le offerte relative al triennio 2024-2027 per i diritti tv della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Poiché le proposte dei due broadcaster in corsa, Rai e Mediaset, non hanno raggiunto la quota minima richiesta nel bando di 62 milioni annui, i presidenti hanno deciso di avviare la fase di trattative private. Colloqui anche con Dazn, Sky e Mediaset, ovvero le tv in corsa per trasmettere le partite del campionato nel prossimo quinquennio. Luigi De Siervo ha informato i dirigenti sulla possibilità che si apra in futuro uno scenario completamente nuovo sui diritti tv della Serie A. La Lega ha paventato l’ipotesi dell’esclusione di un player storico. Tutti gli indizi sembrano condurre a Sky, lasciando presagire la trasmissione delle partite su Dazn e Mediaset, oppure su Dazn con tre partite su un canale che sarà creato dalla Lega. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders bloccato, gli altri centrocampisti