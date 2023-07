Calciomercato Milan – Reijnders bloccato: gli altri centrocampisti

Continua la ricerca di un centrocampista del Milan in questo calciomercato. Il primo obiettivo resta Reijnders. Per l'olandese, però, ci sarebbe un momento di stallo. Per questo il Diavolo potrebbe guardarsi intorno alla ricerca di altre soluzioni. L'edizione di Tuttosport parla degli altri nomi che potrebbero interessare il Milan per il centrocampo. Ecco le novità.