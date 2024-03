Serie A, Di Bello e non solo: classe di arbitri in difficoltà. Gli aiuti…

"Tuttosport" in edicola questa mattina, fa un punto sulla situazione degli arbitri in Serie A. Marco Di Bello e non solo. Mancano gli aiuti

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 marzo - 11:00

"Tuttosport" in edicola questa mattina, fa un punto sulla situazione degli arbitri in Serie A. Marco Di Bello, si legge, avrebbe dato vita a una direzione di gara deficitaria: ci sarebbero stati errori di gestione durante Lazio-Milan. Gli arbitri, secondo il quotidiano, non sono aiutati. Non sono aiutati in primo luogo dai giocatori.