Scudetto a Milan o a Inter? La Lega Serie A prepara una doppia festa

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria decisive per lo Scudetto 2022. Festeggerà la Milano rossonera o quella nerazzurra? Quando e dove?

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della lotta Scudetto tra Milan e Inter. I rossoneri di Stefano Pioli sono primi con 83 punti, i nerazzurri di Simone Inzaghi secondi con 81. Tutto è ancora possibile: quel che è certo, è che Milano festeggerà la vittoria del campionato di Serie A.

Sarà la Milano rossonera o quella nerazzurra? Ci sarà festa soltanto per una sponda della città. Che vivrà, come ricordato dal 'CorSera', un giorno memorabile e stressante sul piano organizzativo. Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si disputeranno domenica 22 maggio alle ore 18:00: la Lega Serie A ha preparato una doppia festa.

Ci saranno due Coppe dello Scudetto: una al 'Mapei Stadium', nel caso in cui vincesse il Milan; una a 'San Siro', qualora dovesse prevalere l'Inter. A premiare la squadra Campione d'Italia dovrebbe essere il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Ovviamente, non può essere presente in due posti contemporaneamente.

Lui, pertanto, sarà a Reggio Emilia al seguito del Milan (il club che ha più possibilità di vittoria). A Milano, invece, ci sarà l'amministratore delegato Luigi De Siervo. Entrambi, ad ogni modo, avranno personale della Lega al seguito. Se al 90' di Sassuolo-Milan il Diavolo avrà vinto lo Scudetto, la festa rossonera esploderà subito sul prato del 'Mapei Stadium'.

E poi? L'ipotesi più quotata, secondo il quotidiano generalista, è al momento la classica sfilata a bordo di un bus scoperto per il centro di Milano, con arrivo in Piazza Duomo. Che, lo ricordiamo, il giorno prima avrà ospitato il maxi-concerto organizzato da Radio Italia. Probabilmente non si riuscirà a smontare del tutto il palco.

Giovedì mattina è in programma un incontro del comitato per l'ordine pubblico in Questura: si cercherà di capire le esigenze dei tifosi ed andare loro incontro. Anche perché un programma definitivo, al momento, ancora non c'è. L'unica certezza è che la festa rossonera, eventualmente, non sarà a 'San Siro', poiché occupato da 70mila interisti fino a sera.

Si era valutato di posticipare tutto di un giorno, ma non si può. Lunedì 23 maggio, infatti, c'è la partita di beneficienza contro il razzismo organizzata da Samuel Eto'o. Il Milan raggiungerà Reggio Emilia in treno, per schivare le code in autostrada del weekend.

Se lo Scudetto dovesse finire all'Inter, la festa sarà a 'San Siro'. Poi la squadra festeggerebbe in privato. La sfilata in pullman per le vie della città, al momento, non è prevista. Ma non dovrebbe essere difficile trovare un autobus rapidamente qualora servisse. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

