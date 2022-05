Festa Scudetto, ecco cosa succederebbe se vincesse il Milan

Milan (83 punti) e Inter (81) in lotta per lo Scudetto 2022. Si deciderà tutto alle ore 20:00 circa di domenica 22 maggio. I preparativi

Daniele Triolo

Domenica 22 maggio, verso le ore 20:00, si saprà chi tra Milan (83 punti) e Inter (81) avrà vinto lo Scudetto 2022. Si disputeranno, infatti, alle ore 18:00 sia Sassuolo-Milan al 'Mapei Stadium' sia Inter-Sampdoria a 'San Siro' e nel giro di un paio d'ore la lunga stagione 2021-2022 si concluderà.

Se con la gioia rossonera o con quella nerazzurra, si vedrà. Il Milan, lo ricordiamo, ha a disposizione due risultati su tre in casa dei neroverdi. Può vincere, ovviamente, ma anche con un pareggio sarebbe Campione d'Italia. In caso di arrivo a pari punti (84), infatti, il Diavolo avrebbe la meglio per via degli scontri diretti (1-1 e 2-1).

L'unica, possibile combinazione che vedrebbe l'Inter davanti ai rossoneri? Il Milan dovrebbe perdere a Reggio Emilia e il Biscione battere, logicamente, la Sampdoria. Soltanto così si concretizzerebbe un sorpasso al quale, in casa della squadra di Simone Inzaghi, comunque non hanno rinunciato.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola spiega cosa accadrebbe in caso di vittoria dello Scudetto da parte del Milan o da parte dell'Inter. Innanzitutto, dovesse vincere il Milan, i rossoneri verrebbero premiati con la coppa del campionato e la consegna delle medaglie direttamente al 'Mapei Stadium'.

Lì, infatti, sarà presente Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, giacché le chance di successo del Diavolo sono maggiori rispetto a quelle degli avversari. Come già accaduto in occasione della precedente trasferta di Verona, anche a Reggio Emilia si prevede una robusta, massiccia, affluenza di tifosi del Milan.

Sarà quasi un'invasione ed è prevedibile che lo stadio sia per gran parte colorato di rossonero. Una prima stima parla di 18mila sui 21mila totali! Nel caso in cui, dunque, il Milan vincesse lo Scudetto 2022, la festa si prolungherebbe nello stadio di Reggio Emilia, mentre, a Milano, i supporters del Diavolo potrebbero radunarsi in Piazza Duomo oppure aspettare i giocatori a 'Casa Milan'.

Quel che è certo è che 'San Siro' verrà chiuso dopo la fine della partita dell'Inter. Che, per scaramanzia, non esporrà al pubblico la Coppa Italia appena vinta contro la Juventus. Sarebbe, infatti, quasi come ammettere l'impossibilità di centrare il 'Tripletino'. Al quale, come detto, ad Appiano Gentile continuano ancora a credere. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

