Sconcerti: “Milan apatico? Nessuno ha gli occhi veramente azzurri”

Mario Sconcerti, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha effettuato una disamina sulla prestazione del Milan in casa del Bologna

"Il Milan ha giocato male a Bologna, quasi imbarazzato di essere rimasto in tanta superiorità - ha scritto Sconcerti -. E sento delusione per questo strano gioco apatico, con pochissimi fatti. È un errore di valutazione che viene da lontano. Siamo abituati a giudicare le nostre squadre su ottica universale. Se sono in testa, sono buone per forza, lo dicono i numeri. Non è così, oggi sono numeri italiani".