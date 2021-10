Calciomercato Milan – Krunic torna in orbita Torino grazie a Juric

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rade Krunic nuovamente accostato al Torino. Il bosniaco piace molto al tecnico granata Ivan Juric

Durante le ultime sessioni di calciomercato il nome di Rade Krunic , centrocampista del Milan , è stato spesso accostato al Torino . Il giocatore bosniaco, classe 1993 , è da tempo sul taccuino della dirigenza del club granata, ma i negoziati per l'acquisizione dell'ex Empoli non si sono mai concretizzati.

Secondo 'Tuttosport' questa mattina in edicola, però, una trattativa di calciomercato tra Milan e Torino per Krunic potrebbe riaccendersi a gennaio. Qualora, infatti, il Milan non riuscisse ad agganciare il terzo posto nel girone di Champions League, valevole per il proseguimento dell'avventura in Europa League, Krunic potrebbe decidere di cambiare aria per giocare di più.