Scommesse, l’ex Milan Tonali pronto a dire la verità: il punto | News

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, sarebbe pronto a dire la verità in merito alle vicenda legata al caso commesse

Negli ultimi giorni il tema più caldo nel mondo del calcio è senza dubbio quello legato al caso scommesse . Oltre a Nicolò Fagioli della Juventus , Nicolò Zaniolo dell' Aston Villa e Nicola Zalewski della Roma , come noto, è coinvolto anche Sandro Tonali . Quest'ultimo è passato in estate dal Milan al Newcastle , per cui le notizie che lo riguardano potrebbero interessare da vicino il Diavolo.

Ex Milan, Sandro Tonali vuole parlare al più presto

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha fatto il punto della situazione sulla vicenda. Nella giornata di ieri Marco Feno, uno dei suoi legali, si è presentato all'ufficio di Manuela Pedrotta, il Pubblico Ministero che si occupa del caso scommesse. L'incontro sarebbe stato solamente conoscitivo e utile per stabilire un primo contatto, ma non sarebbe previsto un interrogatorio imminente per Sandro Tonali. Probabile che questo avvenga ad inizio prossima settimana.