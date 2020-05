Scaroni: “Baresi, ti ammiro per dignità, correttezza e lealtà: grande uomo”

MILAN NEWS – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rivolto gli auguri di buon compleanno a Franco Baresi, ex capitano rossonero, che oggi compie 60 anni. Queste le dichiarazioni di Scaroni su Baresi, riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“Franco, un abbraccio video per il tuo compleanno. Sessanta anni sono appena un inizio per una persona in gamba come te. Non ci siamo mai conosciuti quando giocavi, anche se ti vedevo solcare i campi di calcio con enorme ammirazione. Ti vedo ancora con ammirazione oggi, per la tua dignità e per il tuo comportamento sempre corretto e leale come eri una volta”.

“Sei sempre stato un grande uomo in campo e fuori dal campo. Un abbraccio affettuoso”, ha concluso Scaroni. QUESTI, INVECE, GLI AUGURI DI IVAN GAZIDIS, A.D. DEL MILAN, PER BARESI >>>