Gazidis: “Un grande onore lavorare con un eroe come Baresi”

MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Franco Baresi, che oggi compie 60 anni, attraverso le colonne del quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Queste le parole di Gazidis su Baresi: "Per me è un grande onore lavorare con uno dei miei eroi nel mondo del calcio ed una delle più importanti persone nella storia del nostro club. Tanti auguri caro Franco, sempre e solo Milan".

