Sassuolo-Milan, Tomori e Kessié per il loro tridente | Serie A News

Fikayo Tomori e Franck Kessié saranno utilissimi, in Sassuolo-Milan, per limitare la pericolosità del tridente offensivo degli emiliani

In Sassuolo-Milan di domenica, invece, si vedrà il Diavolo tipo, con pilastri come Tomori e Kessié in campo, ben supportati da Pierre Kalulu e Sandro Tonali. L'attacco di Dionisi, con Domenico Berardi, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori in doppia cifra, fa paura. Ma Pioli, come riferito dalla 'rosea', ha gli uomini giusti per limitarne la pericolosità. Aprendo, al contempo, spazio per i suoi velocisti.