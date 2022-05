Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, proposta rossonera insufficiente

Rafael Leao caso spinoso del Milan in vista del calciomercato estivo? Possibile, giacché su Jorge Mendes fanno pressioni le big europee

Daniele Triolo

Rafael Leao rischia di diventare un caso spinoso di calciomercato del Milan in vista della sessione estiva di trattative. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, si tratta del dossier più delicato e, forse, il più atteso.

Per il quotidiano romano, la proposta presentata dal Milan (contratto fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus) a Jorge Mendes, agente di Leao, è considerata insufficiente.

Questo anche perché, in estate, l'attaccante lusitano dovrà, in concorso con il Lille, rimborsare lo Sporting Lisbona di 20 milioni di euro per via del verdetto stabilito dalla FIFA in merito la rescissione unilaterale del contratto tra Leao i portoghesi, avvenuta nel 2018.

Inoltre, non mancano le richieste di calciomercato per Leao, che, nel Milan, in questa stagione, ha segnato 14 gol e fornito 9 assist in 41 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Lo cerca, infatti, più il Manchester City (il manager Pep Guardiola ne ha anche parlato in pubblico) che il PSG.

Qualora si perfezionasse, però, il passaggio del Milan al nuovo azionista, senza dubbio il rinnovo del contratto di Leao diventerebbe il biglietto di presentazione per il calcio italiano e per il popolo rossonero. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI