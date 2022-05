Cessione Milan, sorpasso RedBird su InvestCorp: firma con Elliott vicina

Sembra avvicinarsi la cessione del Milan da Elliott a RedBird, la cui offerta avrebbe superato in tutti i sensi quella del fondo del Bahrein

Daniele Triolo

Svolta nella trattativa per la cessione del Milan. Secondo quanto riferito da 'Il Sole 24 Ore', RedBird Capital Partners, fondo statunitense di Gerry Cardinale, avrebbe superato la concorrenza di InvestCorp, fondo del Bahrein che ha trattato in esclusiva con Elliott durante il mese di aprile, nell'operazione di acquisizione delle quote di maggioranza del club rossonero.

RedBird, infatti, avrebbe alzato la propria offerta per il Milan, portandola da 1,1 a 1,3 miliardi di euro e, adesso, sarebbe davvero molto vicino alla firma che sancirebbe, entro la fine del mese di maggio, il passaggio di proprietà del Milan da Elliott al nuovo fondo americano. La cifra, ha scritto il popolare quotidiano economico, in base ad una serie di meccanismi, potrebbe crescere ancora, negli anni successivi, arrivando fino a 1,8 miliardi di euro.

La struttura finanziaria dell'operazione per il Milan deve essere ancora chiarita. Ma per il momento RedBird, almeno a quanto sembra, dovrebbe mettere sul piatto 600 milioni di euro di equity, con Elliott che potrebbe partecipare con un cospicuo finanziamento ripagabile in cinque anni. La grande novità, però, è che l'hedge fund della famiglia Singer, proprietario del Milan dal luglio 2018, dovrebbe rimanere comunque in società con una quota di minoranza.

Da Elliott, per il momento, non filtra alcuna indiscrezione in merito. Se tutto andrà secondo le attese e senza intoppi legati alla struttura finanziaria dell'offerta di RedBird, per la cessione del Milan sarà davvero soltanto questione di giorni. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

