Sassuolo-Milan, Pioli si gioca ancora il jolly Krunic | Serie A News

Rade Krunic sarà ancora titolare in Sassuolo-Milan dopo aver giocato già dal 1', e bene, contro Hellas Verona ed Atalanta in Serie A

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando di Sassuolo-Milan, ha evidenziato come Rade Krunic, a meno di sorprese, sia destinato a concludere la propria stagione da titolare. E non per necessità, come accaduto in passato, quando l'infermeria della squadra di Stefano Pioli era piena e la sua duttilità era tornata utile per coprire i 'buchi' tra centrocampo e trequarti.

Stavolta, infatti, è per precisa scelta dell'allenatore. Krunic titolare in Sassuolo-Milan, 38^ e ultima partita della Serie A 2021-2022, decisiva per le sorti dello Scudetto del Diavolo, per una serie i motivi. In primis, per l'impatto positivo avuto dall'ex Empoli in occasione delle partite contro Lazio e Fiorentina. In entrambi i casi, dentro lui e Milan in vantaggio e vittorioso.

A Verona, stadio 'Bentegodi', poi, la promozione nell'undici iniziale, confermata anche in occasione del match del successivo weekend a 'San Siro' contro l'Atalanta. Altre due vittorie di fondamentale importanza nel cammino di Davide Calabria e compagni verso un traguardo che, in casa rossonera, manca da ben 11 anni. Ecco perché sarebbe sorprendente credere che Krunic non venga schierato dal 1' in Sassuolo-Milan di domenica.

In fin dei conti è un vero e proprio jolly. Può fare il centrocampista centrale, il trequartista, l'esterno. Contro il Genoa, dopo il k.o. di Matteo Gabbia per infortunio, Krunic ha chiuso il match da terzino destro. Non ruberà l'occhio, ma si fa sempre trovare pronto da Pioli, che, infatti, lo reputa un calciatore molto intelligente. E si rende utile per corsa, fisicità ed applicazione. In queste ultime gare, ha sottolineato il 'CorSport', il bosniaco ha scalzato Brahim Díaz e Franck Kessié dal ruolo di trequartista.

Se arriverà il tricolore al termine di Sassuolo-Milan del 'Mapei Stadium', l'utilizzo di Krunic sarà ricordato come una delle invenzioni/innovazioni di Pioli. Così come, nella passata stagione, fece convivere Brahim e Hakan Çalhanoğlu sulla trequarti, con il turco spostato a sinistra, e il Diavolo si andò a prendere una grossa fetta della qualificazione in Champions League battendo la Juventus a Torino per 0-3.

Se un anno fa la cessione di Krunic sembrava essere una possibilità concreta, in caso fosse arrivata una giusta offerta, ora, invece, il bosniaco potrebbe godersi un'estate tranquilla. Anzi, gratificata dal rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

