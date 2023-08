San Siro, ecco la decisione ufficiale sul referendum: le ultimissime

Il referendum indetto per scoprire il futuro dello stadio di San Siro, casa del Milan e dell'Inter, ha avuto una svolta: ecco tutte le info

Le tradizioni sono importanti in tutto, e anche nel calcio. Lo stadio di San Siro rappresenta la storia di questo sport in Italia ed è oramai un monumento culturale di fama mondiale. Si tratta dello stadio più grande d'Italia e, sicuramente, anche di uno dei più magnificenti. Entro ieri il Collegio dei Garanti avrebbe dovuto pronunciarsi sul referendum indetto per stabilire le sorti dello stadio.