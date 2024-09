San Siro al top del calcio europeo con Inter e Milan: ecco perché

San Siro, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è tra gli impianti più gremiti d’Europa in questo inizio di stagione, sia con il Milan che con l'Inter. Nelle cinque gare di Serie A che Inter e Milan hanno disputato in casa sono stati oltre 360 mila tifosi al Meazza. Per Milan-Lecce sono attesi circa 70 mila paganti. L’Inter nel derby non ha fatto registrare il primo sold out del 2024-25 solo per una manciata di biglietti rimasti invenduti (75.366 presenti), ma ha stabilito il nuovo record d’incasso della storia della Serie A, superando il precedente di un milione di euro. I nerazzurri viaggiano a una media di 72.677 spettatori nelle tre gare interne, mentre i rossoneri nei due impegni al Meazza hanno tenuto una media di 71.008. Facendo la somma dei biglietti staccati dai due club finora, San Siro è lo stadio più “frequentato” del Vecchio Continente.