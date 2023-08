San Siro, tifosi di Milan e Inter preoccupati per le sorti dello stadio

Nicola Pelosi ha espresso la propria opinione sull'argomento e Il Giornale ha riportato le sue parole. Il giornalista ha parlato così alla "Commissione sulla Valutazione e definizione di criteri di soglia massima di pubblico per lo svolgimento di grandi eventi in ambito urbano”.

Ecco le sue parole: "Mi è stata tolta la parola perché ho espresso l'opinione di chi è sempre stato a favore del progetto nuovo stadio che sicuramente avrebbe riqualificato tutta l'area. Oggi dobbiamo dire grazie ai Fedrighini, ai Monguzzi (capogruppo di Europa Verde), ai Giungi (consigliere Pd) che da subito si sono schierati contro il progetto per accontentare i versanti ambientalisti che oggi, per primi, hanno manifestato grande preoccupazione per i concerti che si sono svolti negli ippodromi della Maura e del Galoppo".