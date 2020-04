San Siro, Hines ha acquistato l’area dell’ex Trotto

NEWS MILAN – Novità per il progetto del nuovo stadio di Milano, che sarà condiviso tra Milan e Inter. ‘San Siro‘, infatti, potrà arricchirsi con negozi, ristoranti ed un museo.

Ieri, come riferito da ‘Il Sole 24 Ore‘ oggi in edicola, il colosso statunitense ‘Hines‘ ha completato l’acquisizione, tramite il fondo immobiliare ‘Invictus‘, dell’area ex Trotto ed ex centro allenamento di ‘San Siro‘, che sono entrambi dismessi dal 2013 per uso sportivo.

Il terreno, esteso per 150mila metri quadrati, servirà per un progetto misto, a prevalenza, però, residenziale, con un parco di oltre 30mila metri quadrati. Pianificati, nell’area, servizi ausiliari allo stadio che, come detto, saranno costituiti da negozi, ristoranti e museo.

Per l'area, in generale, potrebbero esserci investimenti per 350 milioni di euro nell'arco di un quadriennio.