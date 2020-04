Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 30 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021: il club rossonero ci prova. Nel taglio alto spazio alle dichiarazioni del Ministro dello Sport, Spadafora. A tra poco per la rassegna stampa completa.

