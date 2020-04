Szoboszlai: “Milan? Se andasse in porto, sarebbe destino …” (Video)

CALCIOMERCATO MILAN – Si è parlato molto, nell’ultimo periodo, dell’interesse del Milan per Dominik Szoboszlai, classe 2000, forte centrocampista ungherese in forza al RB Salisburgo e che potrebbe approdare in rossonero qualora, nella stagione 2020-2021, l’allenatore del Diavolo fosse il suo scopritore, Ralf Rangnick.

Szoboszlai ha parlato e, ha proposito dell’interesse del Milan nei suoi confronti, ha detto: “In questo momento non posso dire nulla sull’interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. Ma la decisione finale spetta a me e ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera. La Serie A è un ottimo campionato di sicuro, ma lo sono anche la Premier League e la Bundesliga“.

Szoboszlai ha poi proseguito: “Cristiano Ronaldo era il mio idolo da bambino, lo ho seguito durante tutto il percorso che lo ha portato a diventare il miglior calciatore del mondo e ovviamente lo seguo ancora oggi. Ma se dovessi indicare un giocatore a cui somiglio per posizione stile di gioco, probabilmente direi Toni Kroos o Paul Pogba“. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUI CALCIATORI ROSSONERI IN SCADENZA DI CONTRATTO >>>