Sampdoria-Milan, la probabile formazione: Florenzi verso la panchina

Le ultime sulla probabile formazione rossonera in vista di Sampdoria-Milan. Il neo arrivato Alessandro Florenzi verso la panchina

Alessandro Florenzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'ex Roma si è già presentato in conferenza stampa, mostrando tutta la sua voglia per questa nuova avventura. All'interno della conferenza il giocatore ha parlato brevemente delle sue condizioni fisiche, ammettendo di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Stefano Pioli, per questo motivo, è orientato a non modificare il suo assetto sulla fascia destra, che vedrà Davide Calabria agire come terzino e Alexis Saelemaekers da esterno. Per il resto tutto confermato, con Tonali-Bennacer in mezzo, con Rafael Leao che la spunta su Ante Rebic e con l'esordio di Olivier Giroud in una gara ufficiale. Ecco la probabile formazione secondo 'La Gazzetta dello Sport'.