Sampdoria-Milan 0-1, Pioli: “Scudetto? Pronti a provarci”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Sampdoria-Milan nel post-partita di 'Marassi'. Ecco le sue dichiarazioni più importanti.

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Sampdoria-Milan, gara vinta 0-1 dai suoi ragazzi, nel post-partita di 'Marassi'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riprese dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina, tra cui 'Tuttosport'. A precisa domanda su un Milan competitivo per vincere lo Scudetto, l'allenatore del Diavolo non si è di certo nascosto.

"Siamo pronti a provarci - ha assicurato mister Pioli dopo Sampdoria-Milan del 'Ferraris' -. Sono sicuro che siamo più forti, sia io sia la squadra. Forse è più giusto l'aggettivo 'pronto', siamo più pronti. Ma bisogna essere consapevoli che ci sono squadre forti come l'Inter e la Juventus". Ad ogni modo il Milan si potrà rinforzare ulteriormente in quest'ultima settimana di calciomercato estivo.

"Qualcuno forse arriverà ma dovremo mantenere questo spirito di squadra - ancora Pioli al termine di Sampdoria-Milan -. È lo spirito che fa la differenza, la farà ancora. La Samp ci ha saputo attaccare e mettere in difficoltà. Ma mi è piaciuto il nostro ritmo, la voglia di ricercare anche il secondo gol, anche se non siamo poi riusciti a farlo. Siamo stati pronti, abbiamo lavorato tanto per esserlo. Abbiamo vinto una partita soffrendo, ma questo ci serve per continuare a crescere".

Brahim Díaz ha deciso Sampdoria-Milan con il suo gol in apertura. Così Pioli sullo spagnolo: "Su Brahim ho sempre contato. L'ho sempre ritenuto un giocatore di qualità ed è un ragazzo che crede molto in sé stesso, quasi presuntuoso. Ma questo fa bene. Siamo un gruppo di qualità e questo non può che fare bene". E dire che il Diavolo è riuscito a vincere su un campo insidioso come 'Marassi' senza il suo centrocampo titolare ...

"Sandro Tonali e Rade Krunic sono stati molto bravi e hanno comunicato bene. Hanno fatto una partita di qualità e quantità". "Ma non so come si svilupperà il nostro mercato - ha proseguito Pioli nel post di Sampdoria-Milan -. La nostra dirigenza è molto attiva ed è pronta a cogliere opportunità. Sono contento della squadra che ho, li ho trovati con molta voglia di migliorare, attenti e vogliosi di fare bene".

Più giocatori diversi avrà a disposizione, più Pioli potrà cambiare assetto tattico. Così ha detto al termine di Sampdoria-Milan: "Se arriva un giocatore di qualità, tanto meglio. Ma non siamo vincolati al 4-2-3-1, o ad altri moduli. Gli schemi sono fissi sulla lavagna, poi in campo le cose cambiano. Cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Anche Alessio Romagnoli è un peccato che non giochi. È un bravissimo ragazzo e si sta allenando benissimo: magari potrei giocare a tre in difesa". Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>