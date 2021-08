Sampdoria-Milan 0-1: con Brahim Díaz si vola subito in alto

Sampdoria-Milan 0-1 nell'esordio stagionale dei rossoneri in Serie A. Decide un guizzo in apertura di Brahim Díaz. La partita del Diavolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha commentato l'esito di Sampdoria-Milan , posticipo della 1^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatosi ieri sera a 'Marassi'. Evidenziando come il campionato del Milan sia ricominciato com'era finito il precedente: con una bella vittoria esterna.

Brahim Díaz , nuovo numero 10 rossonero, ha deciso Sampdoria-Milan, partita in cui il Diavolo di Stefano Pioli è partito fortissimo, mettendo subito le cose in chiaro. Dopo pochi minuti, direttamente sul lancio dalle retrovie di Mike Maignan , il portoghese Rafael Leao ha chiamato il portiere doriano, Emil Audero , ad una grande parata.

Al 9', però, Audero non è stato impeccabile nell'azione che portato al gol rossonero in Sampdoria-Milan. La conclusione di Brahim Díaz sull'assist dalla destra di Davide Calabria è stata tutt'altro che irresistibile, ma il numero uno blucerchiato non ha potuto evitare che la sfera si depositasse in rete.