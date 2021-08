Sampdoria-Milan 0-1: Brahim Díaz, una partita da vero numero 10

Brahim Díaz ha segnato il gol decisivo per il Milan nella gara contro la Sampdoria, ma ha anche giocato bene, esibendo giocate da vero 10

Riccardo Varotto

Nella partita andata in scena ieri tra Sampdoria e Milan, vinta per 0-1 dai rossoneri, ha brillato la stella di Brahim Díaz. Lo spagnolo si è messo in mostra con belle giocate, riuscendo ad essere decisivo anche ai fini del risultato, dato che l'unica rete del match l'ha segnata lui. L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Brahim Díaz e ne analizza la prestazione.

"Va sottolineato come il numero 10 abbia fatto una partita da 10" riporta il quotidiano. Il giocatore, seguendo le indicazioni tattiche di Stefano Pioli, non ha dato punti di riferimento alla difesa della Sampdoria, riuscendo a trovare spazio tra le linee spesso e volentieri. In occasione del gol, non ha colpito il pallone in maniera pulitissima e Emil Audero ha grandi colpe, ma va sottolineata la sua determinazione nel seguire l'azione e credere nel suo compagno Davide Calabria, impegnato nel duello in fascia contro Tommaso Augello.

Nel secondo tempo, finché il fiato e le gambe hanno retto, ha provato a proseguire quanto fatto nella prima parte della partita. Aveva anche mandato in porta Olivier Giroud, ma il francese era in fuorigioco. Brahim Díaz ha dimostrato di poter indossare senza problemi la maglia numero 10 del Milan: qualora dovesse arrivare un trequartista in questi ultimi giorni di mercato, prima di giocare titolare dovrà vedersela con la voglia di spaccare tutto dello spagnolo. Le top news sul calciomercato del Milan: le ultime su Pellegri, Bernardo Silva e Bakayoko