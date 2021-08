Sampdoria-Milan 0-1: gol e highlights (1^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Sampdoria-Milan 0-1: decide una rete di Brahim Díaz in apertura. Bene Mike Maignan, esordio per Alessandro Florenzi

Sampdoria-Milan , partita disputatasi ieri sera a 'Marassi' e valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022 , è terminata 0-1 per i rossoneri di Stefano Pioli . Decisiva, in apertura (9') una rete di Brahim Díaz sul bell'assist del capitano Davide Calabria.

Il Diavolo, poi, ha retto bene il colpo: bella prova del portiere Mike Maignan, così come è stato lodevole l'impegno profuso da Olivier Giroud in avanti. Salito di tono Sandro Tonali, applausi anche per Rade Krunic, partito titolare in un ruolo non propriamente suo.