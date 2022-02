Salernitana-Milan, Pioli: “Proviamo a vincerle tutte” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Salernitana-Milan in conferenza stampa a Milanello. Suonando la carica ai suoi ragazzi

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Arechi', ieri in conferenza stampa a Milanello. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola stamattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Pioli è apparso concentrato in vista di Salernitana-Milan, nonostante la squadra campana chiuda la classifica del massimo campionato. «Ci sono più incognite del solito. Abbiamo sviluppato una settimana più concentrata su di noi perché il cambio di allenatore ci impedisce di sapere cosa aspettarci da loro anche se i giocatori li conosciamo», ha confessato l'allenatore del Milan.

«Per noi quella di Salerno è una partita importantissima e non di secondo piano - così Pioli su Salernitana-Milan -. Prima di ogni partita sono sempre preoccupato. Sarà una partita da affrontare con attenzione e concentrazione, sarà molto importante l'approccio e la qualità delle scelte che faremo».

Il Diavolo è reduce da tre vittorie di fila, conquistate tra Serie A e Coppa Italia, contro Inter, Lazio e Sampdoria. Il morale a Milanello, dunque, è altissimo. Il gruppo rossonero è consapevole della propria forza, ma anche conscio di come stasera allo stadio 'Arechi' non sarà di certo una passeggiata di salute.

«Ogni partita ha una lettura e una interpretazione particolare, se giochiamo con continuità e restiamo dentro il match, abbiamo le carte in regole per vincere. Questa è la consapevolezza che la squadra deve avere, mantenendo fiducia, determinazione e mettendo sempre in campo i nostri principi di gioco».

Il Milan, al momento, è primo davanti all'Inter (che ha una partita in meno). Prima di Salernitana-Milan, Pioli non vuole sentire parlare di punteggio e calcoli. «La classifica non è veritiera, sia Inter sia Atalanta devono recuperare una partita, noi siamo concentrati solo nel dare continuità alle nostre prestazioni. Avere queste pressioni è un privilegio, significa che siamo saliti di livello e che la squadra è più pronta per reggerle».

«Nei miei giocatori io vedo positività, fiducia, sappiamo che la stagione è lunga e che dobbiamo dare sempre il massimo, è questo il nostro unico pensiero. Cercheremo di vincerle tutte, per migliorare il punteggio della scorsa stagione», l'ammissione del tecnico rossonero. Il quale, però, sotto sotto, un pensierino allo Scudetto, così come tutti i suoi ragazzi, ce lo sta facendo eccome.

Qualcuno ritiene che il Milan sia tra le 16 squadre più forti d'Europa nonostante non abbia passato il turno in Champions League lo scorso dicembre. Pioli ha replicato così: «Le 16 squadre più forti si stanno giocando gli ottavi e dispiace non aver passato il turno. Oggi però siamo molto più forti rispetto a quando abbiamo affrontato l'inizio del girone e mi sarebbe piaciuto affrontare ora le prime partite di Champions League. Per questo è importante tornarci».

Chiosa con uno dei punti di forza del Diavolo, in campo ovviamente in Salernitana-Milan di stasera: Mike Maignan. Così Pioli: «Non sono sorpreso da Mike perché fin dal primo giorno ha dimostrato di essere curioso e voglioso di lavorare, ha una grande personalità e in un gruppo così giovane la sua presenza è importante». Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

