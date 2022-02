Salernitana-Milan, Brahim Díaz è alla ricerca del gol | Serie A News

Brahim Díaz (e non Franck Kessié) titolare sulla trequarti in Salernitana-Milan di questa sera all'Arechi. Il gol gli manca da cinque mesi!

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Salernitana-Milan allo stadio 'Arechi'. Per la partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il mister Stefano Pioli ha avuto, in questi giorni, una grande tentazione.