Salernitana-Milan, Kessié out e fiducia a Brahim Díaz | Serie A News

Franck Kessié non partirà titolare in Salernitana-Milan. Da trequartista agirà il fantasista andaluso Brahim Díaz, alla ricerca del gol perso

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Arechi' Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Per l'occasione, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il tecnico Stefano Pioli farà pochi cambi, e ben studiati, nonostante la sfida contro la squadra che chiude la graduatoria del massimo campionato possa sembrare 'facile', almeno sulla carta.

Pioli ha trovato l'equilibrio e, pertanto, proseguirà su questa strada. Anche alla luce del fatto che il Diavolo, Coppa Italia a parte, non avrà impegni infrasettimanali europei così come Inter e Napoli. Il quotidiano torinese, parlando dunque del match di stasera tra Salernitana e Milan, ha riferito come ieri, a Milanello, non siano state provate novità reali rispetto alla partita vinta 1-0 la scorsa settimana contro la Sampdoria.

Sulla linea dei trequartisti, infatti, provati titolari ancora Junior Messias e Brahim Díaz (ovviamente con Rafael Leão). Il brasiliano e l'andaluso, quindi, deputati a partire dal 1' a Salerno avendo vinto i ballottaggi con Alexis Saelemaekers e Franck Kessié. Seconda bocciatura di fila, allora, per l'ivoriano, che non giocherà né in mediana né in trequarti ma che, al contrario, si accomoderà in panchina.

In mezzo al campo Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Fiducia poi, dietro ad un Olivier Giroud che cerca il suo primo gol lontano da 'San Siro', a Brahim Díaz, alla ricerca del gol perduto (non segna da fine settembre in casa dello Spezia). Rientrerà Theo Hernández, che giocherà da diffidato così come Brahim e Bennacer. Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

