Salernitana-Milan, ecco chi sarà assente all’Arechi | Serie A News

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà Salernitana-Milan. Il Diavolo avrà qualche assente. Ecco a chi dovrà rinunciare Stefano Pioli nel match

Daniele Triolo

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Salernitana-Milan allo stadio 'Arechi' di Salerno. La partita, come noto, sarà valida per la 26^ giornata della Serie A 2021-2022 e sarà una sfida tra la squadra ultima in classifica, la Salernitana di Davide Nicola e la capolista, il Milan di Stefano Pioli.

Chi sarà assente dal match di stasera? Oltre a Simon Kjær, naturalmente. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come salterà sicuramente l'incontro Zlatan Ibrahimović. L'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra che lo ha messo fuori causa il 23 gennaio scorso durante Milan-Juventus a 'San Siro' non è ancora smaltita per intero.

Ibra dovrebbe tornare a correre entro 48 ore e, pertanto, settimana prossima potrebbe tornare in gruppo. Per il quotidiano romano, Zlatan vorrebbe tornare in Napoli-Milan di domenica 6 marzo. Ma non è escluso che sia già presente per Milan-Inter, il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia (si giocherà martedì 1° marzo alle ore 21:00 a 'San Siro').

Non sarà della partita Matteo Gabbia, che tornerà in gruppo lunedì mattina e neanche Marko Lazetić, che si è focalizzato su un programma di allenamento personalizzato per arrivare alla forma fisica dei suoi compagni. Per lui ci vorranno ancora dieci giorni circa. Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI