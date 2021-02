Saelemaekers, in un anno valore più che raddoppiato | Milan News

Saelemaekers uno dei giocatori del Milan più valorizzati da Pioli

Davide Calabria, Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Cinque calciatori del Milan che, ad oggi, grazie al lavoro di Stefano Pioli sul campo, valgono, nel complessivo, ben 85 milioni di euro in più. Questa la convinzione de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Merito della loro enorme crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Saelemaekers, arrivato un anno fa dall’Anderlecht, è stato pagato poco dal Milan: appena 7,2 milioni di euro, tra prestito iniziale (3,6) e riscatto esercitato (sempre a 3,6) qualche mese più tardi. In campo, però, il belga offre un rendimento molto elevato. È un jolly che porta corsa e dinamismo, una zanzara che ronza sulla trequarti e infastidisce chiunque se lo trovi di fronte.

Inoltre, Saelemaekers, per i più scaramantici, è anche un talismano. Con lui in campo in Serie A, infatti, il Milan non ha mai perso una partita. Oggi, secondo la 'rosea', vale almeno poco più del doppio di quanto è stato pagato, ovvero 18 milioni di euro.