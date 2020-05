Sacchi: “Auguri Baresi: fortunato ad allenarti, ti sono molto grato”

MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha fatto gli auguri al suo ex capitano, Franco Baresi, che oggi compie 60 anni, attraverso le colonne di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Queste le parole di Sacchi su Baresi: “Caro Franco, tantissimi auguri per i tuoi primi 60 anni. Auguri da parte di chi ha avuto la fortuna di allenarti, di chi ti è molto grato, riconoscente e che ti vuole anche bene. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI NEL GIORNO DELLA SUA FESTA >>>