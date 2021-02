Roma-Milan: “Svolta o crisi: di nuovo all’assalto di una big” | Serie A News

Verso Roma-Milan: il Diavolo in difficoltà contro le grandi

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà Roma-Milan allo stadio ‘Olimpico‘, nella Capitale. E questa sera, dunque, il Milan di Stefano Pioli, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola oggi, avrà l’opportunità di dimostrare se, realmente, è tornato ad essere una delle grandi del nostro calcio.

Questo 2021, per i colori rossoneri, assomiglia tanto, infatti, al 2019. Il nuovo anno non è iniziato bene per il Diavolo e questo è risaputo ma, in questo ultimo, negativo periodo, è tornato a galla un problema emerso nella gestione di Marco Giampaolo ed agli albori di quella di Pioli. Ovvero, il Milan perde (quasi) tutti i match contro le squadre d’alta classifica in Serie A.

Nel 2020, dopo aver perso il derby contro l’Inter per 4-2 il 9 febbraio, il Milan era diventato uno schiacciasassi, scongiurando tale maledizione. Fra giugno ed agosto, nel post lockdown, i rossoneri avevano battuto Roma (2-0), Lazio (3-0) e Juventus (4-2), pareggiando contro Napoli (2-2) ed Atalanta (1-1). Questo relativamente alla passata stagione.

In questo avvio di campionato, invece, prima che ‘scattasse’ il nuovo anno, era arrivata una vittoria nel derby (1-2), un pareggio contro la Roma (3-3), due successi contro Napoli (1-3) e Lazio (3-2). Quindi, con il 2021, il Milan è ripiombato nell’incubo. Da gennaio ad oggi, infatti, i rossoneri hanno perso contro Juventus (1-3), Atalanta (0-3) e Inter (0-3), in maniera netta e preoccupante.

Contro l'Inter, poi, il Diavolo ha anche pagato in Coppa Italia, eliminato nel famoso derby della rissa verbale tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimović. Insomma, ci sono tanti motivi affinché questo Roma-Milan sia una gara di fondamentale importanza per le sorti rossonere. Si capirà, infatti, se il Milan ha soltanto pagato un periodo poco brillante oppure se la squadra non è ancora matura per poter ambire all'altissima classifica in campionato.