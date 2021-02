TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 28 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la delusione dipinta sul volto di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato 1-1 a Verona contro l’Hellas, perdendo, così, l’occasione di accorciare in classifica su Milan e Inter.

I nerazzurri di Antonio Conte sono impegnati oggi in casa, alle ore 15:00, contro il Genoa e possono dunque ‘mettere il turbo’, arrivando a +10 sulla Juve in caso di successo. Stasera, poi, in campo andrà il Milan di Zlatan Ibrahimović, impegnato a Roma nella difficile trasferta contro i giallorossi.

Lo svedese, protagonista di un battibecco a distanza con LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers in NBA, andrà poi a Sanremo. Oggi, intanto, la Lega Serie A deciderà se far disputare o meno Lazio-Torino: i granata hanno fuori 10 giocatori per CoVid.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>