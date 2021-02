Roma-Milan: “Stringere i denti per mantenere le distanze” | Serie A News

Roma-Milan: il Diavolo cerca 3 punti scaccia-crisi

Stasera, alle ore 20:45, c’è Roma-Milan allo stadio ‘Olimpico‘, nella Capitale. E, secondo il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, serve una svolta immediata per il Milan di Stefano Pioli. Serve, in particolare, ritrovare il ‘vecchio Diavolo‘, quello ammirato fino alla fine del 2020.

Anche perché, senza una svolta, è a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida di stasera contro i giallorossi, una concorrente direttissima per l’obiettivo, è un esame cruciale, di quelli che non si possono fallire. Un’eventuale sconfitta del Milan, infatti, consentirebbe alla Roma di salire a -2 dal Diavolo e ridisegnerebbe gli scenari del campionato.

Ci sarebbero, infatti, 7 squadre in corsa per soli 4 posti nell’élite del calcio europeo, dall’Inter al Napoli. Difendere il proprio vantaggio come fosse un tesoro, ha riferito il quotidiano nazionale, dovrà diventare la vera e propria missione del Milan da oggi fino al 23 maggio. In questi tre mesi, il Milan dovrà riprogrammarsi, poiché un conto è una corsa a due per lo Scudetto, un altro uno sprint collettivo per un piazzamento in Champions.

Anche per Pioli questo Roma-Milan ‘vale come uno spareggio‘. L’obiettivo è mantenere le distanze dalla Roma e, implicitamente, si capisce come, in casa rossonera, anche un eventuale pareggio sarebbe accolto più che bene. Difficile, però, uscire con punti dall’Olimpico ‘non giocando’ come nelle ultime partite. Il Milan, nel 2021, ha già perso 5 volte. In tutto il 2020 era successo solo 3 volte. E sono 4 partite che non va in gol su azione.

Il Milan, che fino a poche settimane fa realizzava almeno 2 gol per partita, ora sembra non saper più segnare. Un po’ una questione di testa, un po’ una questione di gambe. In attacco, anche stasera, il Diavolo si affiderà al solito Zlatan Ibrahimović, che, di solito, quando vede giallorosso si scatena: alla Roma ha già segnato 12 gol in 20 partite. In Serie A, i capitolini sono la sua vittima preferita. Tra i meno peggio nel derby e contro la Stella Rossa, anche Ibra ha bisogno di ripartire, di dare un segnale, a sé stesso e agli altri.

Il problema del Milan, ha sottolineato ancora il ‘CorSera‘, è che sono in tanti, in questo periodo del campionato, a giocare sotto ritmo e sotto il loro abituale livello di rendimento. È calato Theo Hernández, è calato Hakan Çalhanoğlu, è in crisi il capitano Alessio Romagnoli. L’assenza di Ismaël Bennacer in mezzo al campo si sta facendo sentire, Franck Kessié da solo non può reggere e Soualiho Meïte, finora, è una delusione.

Questo Roma-Milan, dunque, sarà l’ennesimo banco di prova per Sandro Tonali in cabina di regia. Vedremo se l’ex centrocampista del Brescia, stavolta, riuscirà a cogliere questa grande occasione. Clamorosa scelta di Pioli: cambio nella formazione titolare per l’Olimpico >>>